45 стран, герои СВО и сотрудничество с вузами: чем удивит кинофестиваль «Победили вместе»

Фото: Игорь Диденко

В сочинском Зимнем театре 6 ноября 2025 года состоялась пресс-конференция, посвященная старту ХХ Международного кинофестиваля "Победили вместе" имени Владимира Меньшова.

В ходе мероприятия были объявлены новые подробности программы показов и церемонии открытии Фестиваля, в том числе – награждения героев СВО, ставших героями документальных фильмов, представленных на фестивале.

Открыла мероприятие заместитель главы администрации города Сочи Елена Канюк: "Не зная истории, нельзя прийти к чему-либо хорошему, поэтому документальное кино так важно для будущего нашей великой России. Очень рада присутствовать сегодня здесь и уверена, что юбилейный фестиваль будет интересен сочинской молодежи и подросткам не меньше, чем кинематографистам, которые совсем скоро сюда приедут".

Основатель фестиваля "Победили вместе", президент Евразийской Академии телевидения и радио Валерий Рузин подробно остановился на истории фестиваля: "Крупнейший в России фестиваль документальных фильмов основали герои Советского Союза, которые проживали в Крыму и Севастополе. В 2004 году они приняли это решение, собравшись в том самом Ливадийском дворце. К сожалению, сейчас этих людей с нами уже нет. Первоначально фестиваль проходил в Севастополе, но в силу ряда причин уже третий год "Победили вместе" живет в Сочи".

Председатель Общественного совета фестиваля “Победили вместе” Леонид Мостовой рассказал о взаимодействии фестиваля с городской администрацией: "Фестиваль отлично прижился в Сочи в том числе благодаря тому, что он фактически не прекращается уже 2 года: после подведения итогов каждого киносмотра организаторы присылают документальные ленты в школы и в вузы, чтобы все могли их видеть в течение года. Это делает фестиваль народным, по-настоящему нужным".

Россия на кинофестивале будет представлена фильмами из 20 городов.

Представитель Общественного совета Управления гражданской обороны и защиты населения Администрации города Сочи Виктор Комиссаренко предложил учредить специальный приз, который будет вручаться на церемонии закрытия 17 ноября 2025 года.

На сегодняшний день кинофестиваль "Победили вместе" имени Владимира Меньшова – крупнейший смотр документального кино на территории России с обширным и авторитетным международным участием.

Организаторы Фестиваля – Ассамблея Народов Мира и Евразийская Академия телевидения и радио при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ, а также при содействии Администрации города Сочи и Союза кинематографистов РФ.

