В Кремле состоится вручение ежегодной премии "Марка № 1 в России"

12 декабря 2025 года в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения Ежегодной премии народного доверия Марка №1 в России. Это событие, объединяющее ведущие отечественные бренды, артистов и зрителей, чье признание становится главным критерием успеха.
В преддверии церемонии ВЦИОМ и премия Марка №1 в России представили результаты социологического исследования, отражающего музыкальные предпочтения россиян в 2025 году.
Согласно данным опроса:
Певец года – SHAMAN (28%), далее — Олег Газманов (16%) и Сергей
Лазарев (11%)
Певица года – Полина Гагарина (17%), второе место — Валерия (11%), третье — Лариса Долина (8%)
Музыкальный сервис года – "Яндекс Музыка" (31%), на втором месте — ВК Музыка (17%).
По результатам исследования россияне проявляют интерес к музыке, в которой звучат национальные мотивы, современные мелодии и искренние эмоции.
12 декабря на Главной сцене страны выступят любимые исполнители: SHAMAN, Татьяна Куртукова, Согдиана, Этери Бериашвили, Макс Лидов, Маша Шейх, Лёша Янгер, Бьянка, Руслан Алехно, группа "Сентябрь", Александр Добронравов, Лариса Гордъера, Александр Шалунов, Дэя, Никита Осин и другие.
Премия Марка №1 в России на протяжении многих лет остаётся символом народного доверия и признания. "Сегодня, когда люди всё чаще обращаются к подлинным человеческим ценностям и честным эмоциям, важно поддерживать тех, кто создаёт настоящее — будь то музыка, культура или качественные российские бренды. Премия Марка №1 в России – это голос миллионов, и он всегда звучит искренне", — отметила генеральный директор и продюсер премии Елена Лапик.
Когда: 12 декабря 2025 года, 19:00
Где: Государственный Кремлевский дворец
Категория 6+
