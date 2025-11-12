В Кремле состоится вручение ежегодной премии "Марка № 1 в России"

Фото: пресс-служба

12 декабря 2025 года в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения Ежегодной премии народного доверия Марка №1 в России. Это событие, объединяющее ведущие отечественные бренды, артистов и зрителей, чье признание становится главным критерием успеха.

В преддверии церемонии ВЦИОМ и премия Марка №1 в России представили результаты социологического исследования, отражающего музыкальные предпочтения россиян в 2025 году.

Согласно данным опроса:

Певец года – SHAMAN (28%), далее — Олег Газманов (16%) и Сергей Лазарев (11%)
Певица года – Полина Гагарина (17%), второе место — Валерия (11%), третье — Лариса Долина (8%)
Музыкальный сервис года – "Яндекс Музыка" (31%), на втором месте — ВК Музыка (17%).

По результатам исследования россияне проявляют интерес к музыке, в которой звучат национальные мотивы, современные мелодии и искренние эмоции.

12 декабря на Главной сцене страны выступят любимые исполнители: SHAMAN, Татьяна Куртукова, Согдиана, Этери Бериашвили, Макс Лидов, Маша Шейх, Лёша Янгер, Бьянка, Руслан Алехно, группа "Сентябрь", Александр Добронравов, Лариса Гордъера, Александр Шалунов, Дэя, Никита Осин и другие.

Премия Марка №1 в России на протяжении многих лет остаётся символом народного доверия и признания. "Сегодня, когда люди всё чаще обращаются к подлинным человеческим ценностям и честным эмоциям, важно поддерживать тех, кто создаёт настоящее — будь то музыка, культура или качественные российские бренды. Премия Марка №1 в России – это голос миллионов, и он всегда звучит искренне", — отметила генеральный директор и продюсер премии Елена Лапик.

Когда: 12 декабря 2025 года, 19:00
Где: Государственный Кремлевский дворец

Категория 6+

