В Сочи стартовал 20-й международный кинофестиваль «Победили вместе»

Фото: Евгений Новиков / пресс-служба кинофестиваля /

В Сочи 10 ноября 2025 года состоялась торжественная церемония открытия 20-го Международного кинофестиваля "Победили вместе" имени Владимира Меньшова. Перед церемонией открытия участники и организаторы возложили цветы к Вечному огню Завокзального мемориального комплекса и почтили минутой молчания память бойцов-сочинцев, погибших в боях в годы Великой Отечественной войны 1941–1945.

Продолжился вечер уже в стенах Зимнего театра. Ведущими торжественной церемонии стали: журналист, военный корреспондент, телеведущая Мария Карпова; первый заместитель генерального директора ГТРК ЛНР “Луганск-24”, председатель регионального отделения Союза журналистов России Евгений Мурылёв; художественный руководитель Централизованной клубной системы Хостинского района Виктория Жукова; художественный руководитель, основатель Театра кукол "Саквояж", лауреат 18-го кинофестиваля "Победили вместе" в номинации "Герой фильма" Роман Соколовский.

В ходе вечера ведущие представили основные вехи 20-летней истории кинофестиваля, рассказали о подвижниках документального кино и фильмам-победителям кинофестиваля разных лет.

В ходе вечера присутствующие почтили память таких подвижников документального кино как режиссера Александр Стефанович и Евгения Головня, режиссер и продюсер Александр Радов, режиссер и поэт Сафарбек Салех, продюсер Яков Каллер, писатель и журналист Владимир Губарев, киновед Андрей Шемякин и, конечно же, актер и режиссер Владимир Меньшов.

Итоги конкурсных просмотров будут подведены на церемонии закрытия, которая состоится 17 ноября.

На сегодняшний день кинофестиваль "Победили вместе" имени Владимира Меньшова – крупнейший смотр документального кино на территории России с обширным международным участием.

Организаторы Фестиваля – Ассамблея Народов Мира и Евразийская Академия телевидения и радио при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ, а также при содействии Администрации города Сочи и Союза кинематографистов РФ.

