В театре «ОДЕОН» состоялась премьера нового мистического мюзикла «МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»

31 октября в театре "ОДЕОН" состоялась премьера нового гастрономического мюзикла "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА". На красной ковровой дорожке были замечены: Митя Фомин, Мария Зайцева, Ирина Безрукова, Дмитрий Дибров, Эдгард Запашный, Валерия Ланская, Наталья Бочкарёва, Эвелина Блёданс, Игорь Чапурин, Сергей Филин и Мария Прорвич, Стас Круглицкий, Полина Гренц, Вера Вольт, Ольга Якубович, Роман Косицын и многие другие.

В новом шоу "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" зрителей ждет погружение в атмосферу Бродвея и высокую гастрономию. В центре сюжета – молодая москвичка, случайно попавшая в таинственный мир, где ее голос пробуждает у Графа, повелителя Темного мира, давно угасший интерес к жизни. Между ними возникает сильное притяжение, способное перевернуть судьбы героев. Им предстоит противостоять Вороне – жестокому сопернику, борющемуся за власть, любовь и будущее. Финал мюзикла оставляет выбор за зрителем: остаться в иллюзии или вернуться к свету.

За гастрономическую часть традиционно отвечает Pinskiy&Co. Авторский ужин органично вплетен в ткань сюжета и становится частью представления.

Где: театр "ОДЕОН", г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15

Когда: каждую неделю со вторника по воскресенье

Категория 12+