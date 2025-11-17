Дмитрий Соломыкин сыграет роль доктора Савиньи в спектакле «Человек, который ждет»

Театр "Кашемир" открыл свой третий сезон. 24 ноября спектакль "Человек, который ждет" будет впервые показан на площадке Дворца на Яузе в новом составе. Актер Театра им. Вахтангова Дмитрий Соломыкин сыграет роль доктора Савиньи, Василий Бриченко - Томаса Адамса, а Григорий Данцигер – Падре Плюша.

Спектакль "Человек, который ждёт" по роману Алессандра Барикко "Море – океан" поставил режиссер Сергей Аронин.

В таверне "Альмайер", затерявшейся между морем и небом, встречаются те, кто застыл в ожидании. Хозяин, годами вглядывающийся в горизонт. Женщина, чье прошлое загадка, окутанная молчанием и печалью. Мужчина, одержимый местью.

Их истории кажутся разными, но судьба связала их незримой нитью. Здесь, на границе миров, переплетаются любовь и боль, надежда и отчаяние, а в тишине между словами слышен вечный шум океана.

Этот спектакль – возможность остановиться и задуматься о главном. О том, что остается, когда уходит все остальное. О любви, которая сильнее времени. О мести, которая оборачивается против самого себя.

В спектакле собран великолепный актерский ансамбль: Дмитрий Соломыкин, Василий Бриченко, Григорий Данцигер, Евгений Воскресенский, Алексей Багдасаров, Ксения Комарова, Светлана Корчагина, Наталья Златова, Ксения Роменкова, Михаил Гуро, Сергей Белов, Ярослав Зенин.