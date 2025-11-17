Дмитрий Соломыкин сыграет роль доктора Савиньи в спектакле «Человек, который ждет»

Дмитрий Соломыкин сыграет роль доктора Савиньи в спектакле «Человек, который ждет»
Фото: пресс-служба

Театр "Кашемир" открыл свой третий сезон. 24 ноября спектакль "Человек, который ждет" будет впервые показан на площадке Дворца на Яузе в новом составе. Актер Театра им. Вахтангова Дмитрий Соломыкин сыграет роль доктора Савиньи, Василий Бриченко - Томаса Адамса, а Григорий Данцигер – Падре Плюша.

Спектакль "Человек, который ждёт" по роману Алессандра Барикко "Море – океан" поставил режиссер Сергей Аронин.

В таверне "Альмайер", затерявшейся между морем и небом, встречаются те, кто застыл в ожидании. Хозяин, годами вглядывающийся в горизонт. Женщина, чье прошлое загадка, окутанная молчанием и печалью. Мужчина, одержимый местью.

Их истории кажутся разными, но судьба связала их незримой нитью. Здесь, на границе миров, переплетаются любовь и боль, надежда и отчаяние, а в тишине между словами слышен вечный шум океана.

Этот спектакль – возможность остановиться и задуматься о главном. О том, что остается, когда уходит все остальное. О любви, которая сильнее времени. О мести, которая оборачивается против самого себя.

В спектакле собран великолепный актерский ансамбль: Дмитрий Соломыкин, Василий Бриченко, Григорий Данцигер, Евгений Воскресенский, Алексей Багдасаров, Ксения Комарова, Светлана Корчагина, Наталья Златова, Ксения Роменкова, Михаил Гуро, Сергей Белов, Ярослав Зенин.

Удар возмездия Армии России заставил Киев заговорить

Энергетическая система Незалежной сильно пострадала

Назначен на субботу: украинские нацисты пришли в ужас от нового "майдана"

В Незалежной может разразиться бунт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей