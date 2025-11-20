«К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе»: на киностудии «Мосфильм» пройдет ежегодная «Киноелка»

В год 130-летия российского кинематографа на "Мосфильме" состоится ежегодная "Киноелка" для всей семьи, которая в этом сезоне получила название "К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе".

В основе сюжета шоу – межгалактическое приключение помощников Деда Мороза, которым подвластны любые испытания. Снеговики и их верные друзья – Кнопка, Соловей, Стрекоза, Пчелка, Пингвины и Муравей отправятся за звездой с небес, исполняющей все детские желания на Земле.





Традиционно в новогоднем представлении примут участие звезды отечественного кино и телевидения, среди которых актер, заслуженный артист России Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому "Воронины", и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Артисты появятся в сказочных кинообразах на больших светодиодных экранах.

"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе" – это мюзикл для всей семьи с авторскими декорациями, оркестровой музыкой, красочными костюмами и спецэффектами. Перед началом представления и по его окончании, юные зрители и их родители смогут посетить рождественскую кинодеревню.

Продолжительность спектакля – 70 минут

Где: киноконцерн "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1

Когда: с 20 декабря по 8 января

Категория: 0+