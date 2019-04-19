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"Битва с вирусом окончилась поражением": российская звезда слегла

Анна Нетребко. Фото: www.globallookpress.com
Артистке стало хуже. Она отменила концерты

Анна Нетребко не сможет петь из-за недуга, который так и не отступил. Об этом рассказала сама оперная звезда, которая, по ее словам, уже долго болеет.

"К великому сожалению, моя многодневная битва с сильнейшим вирусом окончилась поражением и по приезде в Берлин мне стало только хуже. По этой причине я вынуждена отказаться от выступления в концертах в Берлинской филармонии с маэстро Баренбоймом",

– сообщила она в Instagram под свежим фото. И пояснила:

"К сожалению повышенной сложности репертуар, который я исполняю не позволяет мне петь с ларингитом... Надеюсь на скорое выздоровление".  

Российские и зарубежные фанаты звезды желали ей быстрого выздоровления.

"Налегайте на витамин С : апельсины, шиповник, зеленый лук, и чеснок... А еще очень помогает теплое молоко с куркумой и медом (по чайной ложке, без горки, на стакан молока)", "Speedy recovery, our Annochka! Get well and be on your feet quickly! Love you (Скорого выздоровления, наша Анночка! Выздоравливай и быстрее становись на ноги! Люблю тебя"), "Горячий ирландский виски! Из-за лечебных свойств он получил свое название "uisce beatha", или "вода жизни", "Нужно побольше кушать щелочных продуктов, а именно – зелень, овощи, фрукты кислые, – чтобы помочь организму легче справляться, "не мешать" ему дополнительными нагрузками вредной пищи, и воды чистой для гидролиза пить",

– посоветовали они в комментариях. А также выразили надежду на скорую встречу с любимицей. 

Опубликовала певица и видео одного из своих более ранних выступлений, под которым написала: "..мне приснился сон, что дьявол заставил меня петь до смерти... Сказки Гофмана. Метрополитен опера 2009".

Почитатели артистки в восторге, но просят ее беречься. "Прямо не оторваться было, как же здорово было спето и сыграно! Браво!", "Какая прекрасная игра и какое шикарное пение!!! Высочайший класс!", "Анна, отдыхайте, выздоравливайте", "Очень ждем в Москве... И желаем Вам, Анна, скорейшего выздоровления! Будьте всегда здоровой и красивой!", – прокомментировали они.  

График концертов и гастролей иный у всемирно известной оперной дивы Анны Нетребко расписан на много лет вперед. Звезда часто вместе с семьей ездит по странам и радует своим пением миллионны поклонников.

Однако иногда планы артистки нарушаются. Инфекцию, которую так и не удалось одолеть, артистка подхватила недавно. И все же она продолжает репетировать дома.

Летом прошлого года здоровье Анны Нетребко и ее мужа – певца Юсифа Эйвазова – тоже подкосил опасный вирус. И они не смогли выступать на музыкальном фестивале в Баден-Бадене, который проходил в конце июля.

Полина ДОРОЖКИНА
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