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Джигарханян подготовил бывшей гадкий сюрприз

Джигарханян подготовил бывшей гадкий сюрприз
Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
Воссоединившийся с экс-супругой народный артист вспоминает киевскую пианистку, но не с добром

Сейчас Армену Джигарханяну не до того, а вот позже тема молодой жены опять всплывет. Виталину Цымбалюк-Романовскую ждет неприятный сюрприз – бывший муж отомстит ей, причем очень жестоко. Будут наказаны и все те, кто испортил ему жизнь и подорвал здоровье, заявила "Утру" ведунья и таролог Саона.

Такие глупости актеру вообще не стоило делать. Однако прошлого уже не вернуть, а вот настоящее можно подкорректировать, отметила ясновидящая. Поэтому, как мудрый человек, он делал все, чтобы бывшая жена Татьяна Власова вернулась к нему. Мысль об этом появилась у него давно – пожилой мужчина понимает, что экс-супруга позаботится о нем, если случится вдруг какая-то критическая ситуация, да и ему с ней спокойнее.

Армен Борисович сошелся с прежней уже не молодым и перспективным, а старым, угрюмым и больным. Как только жизнь пары войдет в нормальное русло, он станет вспоминать все обиды, ему это прямо не будет давать покоя. 

Таролог Саона. Фото: Пресс-служба

Джигарханян не страдает по своим бывшим дамам, теперь для него самое главное – установить гармонию и создать комфорт. А воссоединившаяся с ним жена не особо стремится к нему и злится, что супруг с нею именно тогда, когда ему плохо.

Она его не упрекает, но в душе затаила обиду. Конечно, позже супруги помирятся и старость будут встречать вместе, заверила ведунья. И предупредила, что актера и вернувшуюся к нему жену ждут новые сплетни и скандалы. Журналисты не дадут им жить спокойно и будут подливать масла в огонь, предупредила таролог.

Со здоровьем у народного артиста все, можно сказать, более-менее, заключила Саона.

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
Полина ДОРОЖКИНА
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