Очередные перемены во внешности Примадонны пришлись фанатам не по душе

Алла Пугачева перестала быть похожей на себя, кроме того, певица злоупотребляет услугами косметологов и хирургов. К такому мнению пришли пользователи Сети после публикации свежего снимка Примадонны.

Фотографией поделилась дочь певицы Кристина Орбакайте. Артистка снялась с мамой после долгой разлуки – из-за пандемии коронавируса звезды не могли проводить время вместе.

Однако внимание подписчиков Орбакайте было приковано к изменившейся внешности Примадонны. В комментариях предположили, что певица в очередной раз обратилась к хирургам, чтобы немного преобразиться.

Народную артистку даже сравнили с Людмилой Гурченко, которая умерла девять лет назад:

"Алла, ты стала похожа на Людмилу Гурченко, что это?"

Некоторые подписчики и вовсе раскритиковали Примадонну: "Девочки-ужастики", "Красиво стареть не у каждого получается, уже перебор на лице у Аллы. Это бросается в глаза все чаще", "Это уже не Алла".

Впрочем, не все согласились с нападками в адрес певицы. Преданные поклонники сделали массу комплиментов и матери, и дочери, а фотография набрала 14,7 тыс. лайков меньше, чем за час. "Как вам повезло с мамой, как вы похожи, во всем, замечательные", "Я восхищаюсь вами!", "Две красавицы", – написали в комментариях.

Несмотря на возраст, Пугачева продолжает ходить на вечеринки. Ранее Примадонну сняли на танцполе в компании друзей.