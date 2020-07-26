"Стала похожа на Гурченко": Пугачева смутила народ

"Стала похожа на Гурченко": Пугачева смутила народ
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Очередные перемены во внешности Примадонны пришлись фанатам не по душе

Алла Пугачева перестала быть похожей на себя, кроме того, певица злоупотребляет услугами косметологов и хирургов. К такому мнению пришли пользователи Сети после публикации свежего снимка Примадонны.

Фотографией поделилась дочь певицы Кристина Орбакайте. Артистка снялась с мамой после долгой разлуки – из-за пандемии коронавируса звезды не могли проводить время вместе.

Однако внимание подписчиков Орбакайте было приковано к изменившейся внешности Примадонны. В комментариях предположили, что певица в очередной раз обратилась к хирургам, чтобы немного преобразиться.

Народную артистку даже сравнили с Людмилой Гурченко, которая умерла девять лет назад:

"Алла, ты стала похожа на Людмилу Гурченко, что это?"

Некоторые подписчики и вовсе раскритиковали Примадонну: "Девочки-ужастики", "Красиво стареть не у каждого получается, уже перебор на лице у Аллы. Это бросается в глаза все чаще", "Это уже не Алла".

Впрочем, не все согласились с нападками в адрес певицы. Преданные поклонники сделали массу комплиментов и матери, и дочери, а фотография набрала 14,7 тыс. лайков меньше, чем за час. "Как вам повезло с мамой, как вы похожи, во всем, замечательные", "Я восхищаюсь вами!", "Две красавицы", – написали в комментариях.

Несмотря на возраст, Пугачева продолжает ходить на вечеринки. Ранее Примадонну сняли на танцполе в компании друзей.

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Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Роза Сябитова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Надежда Бабкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Ольга Картункова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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