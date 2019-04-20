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"Страна в шоке": фигуристка Медведева пустилась во все тяжкие

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Юная спортсменка разозлилась на хейтеров

Выступление Евгении в откровенном наряде вызвало настоящую бурю в Сети.

Новый номер Медведевой активно обсуждают уже несколько дней. Злопыхатели разошлись не на шутку и засыпали фигуристку обидными комментариями. Прошлись и по способностям спортсменки, и по изменившемуся образу девушки.

"Жесть, ни одного прыжка! У неё какая-то серьёзная травма или лишние кг в воздух подняться мешают???" – написал один из пользователей под видеороликом, где Медведева катается в розовой латексной мини-юбке и коротком топе.

В ответ на критику Евгения опубликовала фото в новом наряде в своем Instagram и объявила конкурс на самый жесткий комментарий. Пользователи в выражениях не стеснялись.

Многие сравнили выступление фигуристки с наделавшим много шума стриптизом Елизаветы Туктамышевой. Некоторые комментаторы ехидно отметили, что Медведевой просто нечем удивить публику (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Когда больше нечем удивить..... Скоро пляска без трусов, ждемс", "Барби в теле", "То чувство, когда пошёл на вечеринку и пытаешься "незаметно" показать всем свой накачанный пресс, не зря же старалась", "Туктамышева отдай жене её инст это уже не смешно", "Туктамышева : пост сдал. Медведева : пост принял", "пустилась во все тяжкие 2.0", "Это порно такое же горячее, как июльская погода в Краснодаре",

– написали они.

Однако преданные поклонники, как могли, постарались поддержать фигуристку и оставили ободряющие комментарии.

"Вот это ты жгёшь!!!Жень,страна в шоке", "ещё одно доказательство того что женя медведева богиня", "Обожаю, когда ты троллишь идиотов", - отметили подписчики.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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