"Страна в шоке": фигуристка Медведева пустилась во все тяжкие

Выступление Евгении в откровенном наряде вызвало настоящую бурю в Сети.

Новый номер Медведевой активно обсуждают уже несколько дней. Злопыхатели разошлись не на шутку и засыпали фигуристку обидными комментариями. Прошлись и по способностям спортсменки, и по изменившемуся образу девушки.

"Жесть, ни одного прыжка! У неё какая-то серьёзная травма или лишние кг в воздух подняться мешают???" – написал один из пользователей под видеороликом, где Медведева катается в розовой латексной мини-юбке и коротком топе.

