Корабли-роботы станут "мальчиками для битья"

США бросят под крылатые ракеты ВМФ РФ беспилотники

Накануне военно-морское командование США сделало заявление, после которого флот страны может измениться навсегда. Сразу два военачальника американских ВМС – вице-адмирал Рич-Браун и контр-адмирал Уильям Гэллинс – сообщили о необходимости больших беспилотных кораблей, чтобы сдержать Россию и Китай. А Гэллинс признался, что за последние шесть – семь месяцев военно-морские силы проделали большую работу, формируя полноценные программы разработки необитаемых кораблей.

Речь идет не о маленьких вспомогательных надводных аппаратах, а о довольно крупных судах двух типов. Как уверяют американские адмиралы, они позволят флоту разработать новую тактику для борьбы с высокотехнологичным противником.

По мнению The National Interest, за основу будет взят уже существующий беспилотник Sea Hunter ("Морской охотник") длиной в 40 метров. Его будут использовать как разведчика и приманку. Также корабль будет активно использовать средства РЭБ. Даже если русские уничтожат "Охотника", катастрофы не будет – никто не погибнет, а по стоимости аппарат намного дешевле обычного боевого корабля.

Другой беспилотный корабль размером с корвет, то есть метров 100 в длину, вооружат ракетами. Этот робот уже сможет нанести удар, а также навести другие корабли на цели, так как будет находиться ближе к противнику.

В результате российские или китайские корабли расстреляют боекомплект, и вот тогда на арене появятся эсминцы США, которые нанесут основной удар. Кроме того, аппараты предполагается использовать для слежки за российскими подлодками.

Контракт на постройку крупного беспилотного корабля планируется заключить в 2023 году. Об этом заявил контр-адмирал Джон Нигли, которого назначили ответственным за создание "морских роботов".

Таким образом, подобно тому, как беспилотники стали незаменимы в ВВС, необитаемые корабли в скором будущем станут полноправными участниками боевых операции. В свое время и знаменитый БПЛА MQ-9 Predator летал без оружия и терял управление в плохую погоду. Но затем он стал одним из самых эффективных и смертоносных БПЛА. Дроны использует все – от спецназа до террористов, и на флоте необитаемые аппараты станут обычным делом.

У "Охотника" уже очень неплохие показатели – скорость 27 узлов. А на скорости 12 узлов он может пройти 10 тыс. морских миль. Другое его преимущество – относительно небольшая цена. У США наполеоновские планы по увеличению количества боевых кораблей до 355, и по мнению экспертов, строительство беспилотников может помочь добиться этого результата.