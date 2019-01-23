Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Корабли-роботы станут "мальчиками для битья"

Фото: commons.wikimedia.org
США бросят под крылатые ракеты ВМФ РФ беспилотники

Накануне военно-морское командование США сделало заявление, после которого флот страны может измениться навсегда. Сразу два военачальника американских ВМС  – вице-адмирал Рич-Браун и контр-адмирал Уильям Гэллинс – сообщили о необходимости больших беспилотных кораблей, чтобы сдержать Россию и Китай. А Гэллинс признался, что за последние шесть – семь месяцев военно-морские силы проделали большую работу, формируя полноценные программы разработки необитаемых кораблей.

Речь идет не о маленьких вспомогательных надводных аппаратах, а о довольно крупных судах двух типов. Как уверяют американские адмиралы, они позволят флоту разработать новую тактику для борьбы с высокотехнологичным противником.

По мнению The National Interest, за основу будет взят уже существующий беспилотник Sea Hunter ("Морской охотник") длиной в 40 метров. Его будут использовать как разведчика и приманку. Также корабль будет активно использовать средства РЭБ. Даже если русские уничтожат "Охотника", катастрофы не будет – никто не погибнет, а по стоимости аппарат намного дешевле обычного боевого корабля.

Другой беспилотный корабль размером с корвет, то есть метров 100 в длину, вооружат ракетами. Этот робот уже сможет нанести удар, а также навести другие корабли на цели, так как будет находиться ближе к противнику.

В результате российские или китайские корабли расстреляют боекомплект, и вот тогда на арене появятся эсминцы США, которые нанесут основной удар. Кроме того, аппараты предполагается использовать для слежки за российскими подлодками.  

Фото: commons.wikimedia.org

Контракт на постройку крупного беспилотного корабля планируется заключить в 2023 году. Об этом заявил контр-адмирал Джон Нигли, которого назначили ответственным за создание "морских роботов".

Таким образом, подобно тому, как беспилотники стали незаменимы в ВВС, необитаемые корабли в скором будущем станут полноправными участниками боевых операции. В свое время и знаменитый БПЛА MQ-9 Predator летал без оружия и терял управление в плохую погоду. Но затем он стал одним из самых эффективных и смертоносных БПЛА. Дроны использует все – от спецназа до террористов, и на флоте необитаемые аппараты станут обычным делом.

У "Охотника" уже очень неплохие показатели – скорость 27 узлов. А на скорости 12 узлов он может пройти 10 тыс. морских миль. Другое его преимущество – относительно небольшая цена. У США наполеоновские планы по увеличению количества боевых кораблей до 355, и по мнению экспертов, строительство беспилотников может помочь добиться этого результата.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Захватчик самолета объяснил требование лететь в Афганистан

Очевидцы злополучного рейса утверждают, что мужчина вел себя адекватно

Меркель приготовилась к хорошему разводу

Немецкий канцлер послала заботливый месседж в Лондон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей