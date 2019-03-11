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F-35B забрал душу и сердце у Як-141

Фото: flickr.com
Lockheed Martin купила секреты ОКБ Яковлева

О том, что палубный F-35B имеет российские корни и является прямым наследником советского Як-141, специализированные журналы судачат уже очень давно. Так, по данным СМИ, чертежи отечественного истребителя вертикального взлета и посадки банально слили за границу после развала Советского Союза. И затем полученные наработки были использованы при создании F-35B.

Журнал The National Interest провел собственное расследование, после чего постановил, что F-35B с натяжкой можно назвать наследником Як-141, однако российская ДНК у американца все же есть.

В тот момент, когда Як-141 "умирал" тихой смертью, новаторским проектом заинтересовались в Lockheed Martin. Тогда в Пентагоне не могли и предположить, что программа сожрет рекордный $1 трлн, а истребитель превратится в летающий компьютер и один из самых обсуждаемых самолетов современности.

По мнению NI, в том, что проект перехватили США, ничего предосудительного нет, потому что у России просто не было денег, чтобы развивать его дальше. Более того, до сих пор российские летчики летают на самолетах, разработанных до 1991 г. – их только модернизируют. В то время как США создали F-22 и F-35.

Советский Як-141 должен был заменить Як-38, который обладал слишком малым боевым радиусом, даже меньше, чем у британского "Харриера". В советском командовании тогда к самолетам вертикального взлета и посадки были сложные чувства: многие генералы считали, что они вовсе не нужны. Як-38 тогда в штуку называли "советской военной угрозой" – взлетел, напугал и приземлился. На большее топлива просто не хватало. А о кресле катапультирования "тридцать восьмого" и вовсе ходили легенды – нередко оно срабатывало в совершенно неожиданный для летчика момент.

Фото: Яцина Владимир

Тем не менее испытания Як-141 продолжались, сторонники программы доказывали начальству, что за такими истребителями будущее.

Известно, что во время обычной посадки на авианосец летчик испытывает колоссальные перегрузки и стресс, из-за этого быстро ухудшается зрение. Во время же вертикальной посадки нагрузки такие же, как во время езды на велосипеде. Кроме того, такой самолет может приземлиться не только на авианосце с финишером, но и на обычной барже.

Катастрофа и потеря Як-141 в сентябре 1991 г. сильно подкосила проект, но главной причиной сворачивания проекта, конечно, было прекращение существования СССР.

Тогда гигант Lockheed Martin стал вкладывать деньги в программу Як-141, чтобы "вынюхать" советские секреты. Яковлев и LM подписали в 1991 г. соглашение, которое не разглашалось до 1995 года. Фактически американская компания финансировала строительство дополнительных прототипов, а также полет истребителя на авиасалоне Фарнборо в Великобритании в 1992 году.


Получилось, что секретная военная техника открыто демонстрировалась на авиашоу по всему миру. Такое было возможно только после окончания холодной войны. Полеты Як-141 были продолжены, и LM создала на базе турбин советского истребителя свой двигатель. Таким образом, Як-141 стал душой и сердцем F-35B.

Конечно, американский двигатель получился другой. У Як-141 установлены два дополнительных подъемных турбореактивных двигателя РД-41, а F-35 обходится одной турбиной. Но наработки, безусловно, использованы были.

Александр ИЛЬИН
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