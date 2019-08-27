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У стелса В-21 нашли серьезные проблемы

У стелса В-21 нашли серьезные проблемы
Фото: wikipedia.org
В Пентагоне взяли бомбардировщик на особый контроль

Компания Northrop Grumman параллельно с созданием новейшего стелса В-21 Raider продолжает модернизировать существующие бомбардировщики В-2. По мнению экспертов, первое время самолеты будут эксплуатироваться вместе, а это означает, что "Спириты" еще рано списывать со счетов.

Как сообщает Aviation Week, на территории Northrop Grumman недавно возвели два больших бежевых здания, специально для сборки В-21. Проект засекречен, однако известны некоторые детали. В частности, программой руководят представители недавно сформированной "службы быстрого развития" (Rapid Capabilities Office). Это говорит о том, что В-21 на особом контроле и является одним из приоритетных направлений в Пентагоне.

По словам заместителя начальника штаба ВВС генерала Стивена Уилсона, первый полет намечен на декабрь 2021 года. Ранее возникла проблема с конструкцией входных отверстий для двигателей производства Pratt & Whitney, но позже она была решена.

В Northrop Grumman признают, что В-21 очень похож на В-2 и фактически базируется на "Спирите". При этом новый бомбардировщик вобрал в себя все новейшие технологии и разработки последнего десятилетия и в этом отношении не уступит F-35.

Что касается В-2, то на модернизацию системы обороны самолета (Defensive Management System Modernization) будут потрачены колоссальные деньги – $3 миллиарда. Дополнительно на каждый "Спирит" уйдет по $60 млн на модернизацию антенн, авионики и систем программного обеспечения.

Фото: wikipedia.org

Главная цель модернизации – сделать самолеты неуязвимыми перед существующими системами ПВО, в частности С-400 и будущей С-500 российского производства. Система DMS, которая сейчас стоит на В-2, была разработана в 1980-х гг. и с тех по не обновлялась.

"Используя современные антенны, процессоры, контроллеры и дисплеи для радиоэлектронной борьбы, экипажи самолетов B-2 будут обладать беспрецедентной ситуационной осведомленностью", – заявили в ВВС США.

В-21 получат еще более продвинутое оборудование. Кроме того, сам планер самолета более совершенен, нежели у B-2, и обладает меньшим ЭПР.

Александр ИЛЬИН
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