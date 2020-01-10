Поднебесная пытается догнать США и делает определенные успехи

Пекин вооружит истребители пятого поколения лазерами в ближайшие годы. Народно-освободительная армия Китая объявила тендеры на разработку подвесного авиационного контейнера с боевым лазером, а также программного обеспечения для управления комплексом. Об этом накануне сообщила китайская газета Global Times.

По данным издания, комплекс будет предназначаться для перехвата самолетов противника, а также уничтожения ракет "воздух-воздух". Впрочем, Business Insider предполагает, что это новый тип штурмового оружия, то есть лазером будут уничтожать наземные цели.

Как напоминает специализированное агентство "Военное.РФ", Китай уже показывал в 2018 году на выставке в Чжухае самоходную лазерную боевую установку LW-30. Однако вооружение лазером истребителя намного сложнее, так как самолет развивает высокую скорость и маневрирует в небе. Похожими разработками достаточно давно занимаются в США, но пока максимум удавалось "пострелять" лучом из вертолета. Также возможна установка комплекса на бомбардировщике В-52.

К слову, в СМИ ранее сообщалось, что лазерное оружие получит Су-57, но когда это произойдет, неизвестно.