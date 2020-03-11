В Пентагоне всерьез взялись за искусственный интеллект и уже подключили создателей Lockheed A-12

Хотя в ВВС США заявили, что беспилотники еще не скоро заменят живых летчиков в воздушном бою, в управлении перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA уже готовятся опровергнуть это утверждение.

Как пишет издание Aviation Week, управление запустило специальный проект Air Combat Evolution (ACE), в рамках которого будут отработаны возможности искусственного интеллекта (ИИ) вступать в воздушную схватку.

Авторы проекта разработают алгоритмы для "автоматизации" боя в небе в пределах визуального диапазона. Сначала будут использованы авиамодели, потом небольшие беспилотники, а уже затем полноразмерные ударные дроны, которые в будущем, возможно, составят конкуренцию пилотам. БПЛА будут сражаться один на один, два против одного и два против двух. Теоретически подобные бои можно устроить между беспилотными F-16, которые уже есть в США.

В DARPA уверяют, что автоматизировать воздушные бои не так сложно, как многие себе это представляют. Важно лишь убедить пилота доверять ИИ настолько, что в будущем он сможет наблюдать за боем с земли или из укрытия. В ходе испытаний, во время которых за ИИ будет присматривать летчик, специалисты изучат, как часто человек поправляет робота и берет управление на себя. Искусственный интеллект будет постоянно совершенствоваться, пока в конечном итоге полностью не возьмет на себя управление самолетом.

Традиционно первый контракт на $10,6 млн получил секретный отдел Skunk Works компании Lockheed Martin, который как раз займется алгоритмами. Также самолетами без пилотов занимается и "Боинг". Это два лидера американского самолетостроения, поэтому вопрос, когда появятся роботы-асы, скорее, риторический.