Об этом предупредили в Москве

Столичные власти в связи с распространением коронавируса призвали регионы готовиться к непростой ситуации.

Так, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, грядет тяжелое время. Он отметил, что всем его коллегам в других уголках России следует "готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам".

Об этом он заявил на совещании в больнице в Коммунарке, куда прибыл президент Владимир Путин, передает ТАСС. Ранее глава государства оценил качество работы клиники.

Напомним, по последним данным, в России коронавирусом болеют 495 человек – на 57 больше, чем днем ранее. В том числе, шесть новых случаев обнаружено в Крыму, который могут закрыть от всех на целый месяц.