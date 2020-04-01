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Пары под угрозой: назван еще один способ заразиться коронавирусом

Пары под угрозой: назван еще один способ заразиться коронавирусом
Фото: Yang Shunpi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеПервая республика в России закрывает границы
На карантине надо проявить бдительность в личных отношениях

Инфекция COVID-19 может передаваться половым путем, рассказали в Минздраве РФ. В ведомстве подчеркнули, что этот способ не основной. 

Во время близких отношений нельзя забывать о возможности заразиться коронавирусом, сообщил главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь в эфире "России 24" .Особенную бдительность нужно проявлять на карантине, рассказал специалист. 

Другим способом распространения коронавируса назвали вентиляцию. 

На данный момент в мире коронавирусом заражены около 750 тыс. человек, в России за последние сутки выявили 500 новых случаев инфицирования. Общее число больных в РФ составило 2337 человек. 

Ранее "Утро" сообщило последние новости о коронавирусе на 1 апреля.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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