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Поиском масок на Украине займутся спецслужбы

Зеленский нашел управу на недобросовестных врачей

СБУ поручен контроль над обеспечением спецсредствами украинских больниц, в том числе масками и иным оборудованием.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении, посвященном борьбе с коронавирусом.

Глава государства сказал, что не даст никому передавать медицинские средства родственникам и друзьям или перепродавать их.

По его словам, некоторые главврачи сообщают неверные данные в отношении обеспечения медучреждений оборудованием и спецсредствами, пишет "112".

Ранее сегодня пан Зеленский объявил, что скоро в Италию отправится бригада медиков для изучения опыта лечения от COVID-19, чтобы Незалежная оказалась во всеоружии, когда наступит пик заражения в стране.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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