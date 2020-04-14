Для беспрепятственного попадания в город нужен специальный пропуск

С 13 апреля в столице ввели строгий карантин. Госавтоинспекция выборочно осматривает машины, которые хотят попасть на территорию города из области. С 15 апреля проверяться будут все автомобили в обязательном порядке, информирует ТАСС.

Для того, чтобы спокойно въехать в Москву, нужно получить специальный пропуск. Если вы собрались на работу, разрешение достаточно оформить один раз. Оно будет активно до 30 апреля.

Для визита в медицинское учреждение нужно каждый раз получать пропуск, который действует в течение одного дня.

Разрешение на посещение города по другим причинам можно оформить только два раза в неделю. Оно также действует в течение одного дня.

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