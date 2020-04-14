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В Москве заявили об искажении Западом данных о COVID-19 в России

В Москве заявили об искажении Западом данных о COVID-19 в России
Андрей Климов. Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/www.globallookpress.com
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Пока наша страна помогает другим бороться с пандемией, ее выставляют агрессором

По мнению главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова, COVID-19 стал еще одним поводом для пропагандистской войны с Россией.

На заседании комиссии во вторник он заявил, что СМИ стран НАТО сеет панику среди россиян, подвергаю помощь России другим странам бездоказательной критике, что якобы Москва пытается расколоть ЕС.

При этом, по словам Климова, которые приводит РИА "Новости", положение дел в России описывается в самых мрачных тонах.

Сенатор напомнил, что США по смертельным случаям давно опередил Китай в разы и даже привел одну из версий, транслировавшихся в Пекине, что коронавирус якобы мог попасть в Китай из Америки, и вообще может быть биологическим оружием. 

Климов добавил, что в условиях пандемии США отказываются снимать односторонние санкции с Ирана, Венесуэлы, Кубы и других государств, которым придется очень нелегко из-за экономического кризиса.  

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
климов,ты дурак? с чего вдруг запад не перестанет с нами воевать пока в информационной войне
или ты народ считаешь дурней себя?
пока не перестанете прогибаться и сами жить на две родины так и будет всегда
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