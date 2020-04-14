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Российская оперная певица переболела коронавирусом

Российская оперная певица переболела коронавирусом
Светлана Касьян. Фото: instagram.com/kasyan_svetlana/
продолжениеУ трети подхвативших коронавирус россиян нет симптомов
Артистка рассказала о своих ощущениях

Российская оперная певица Светлана Касьян сообщила в социальных сетях о том, как пережила заражение COVID-19. Женщина в красках описала симптомы вируса из Китая и процес лечения в больнице. 

Светлана Касьян опубликовала запись в "Инстаграм"-аккаунте. По словам артистки, заразилась она в Москве. Сначала женщина начала кашлять, ее температура поднялась до 38,8°. У певицы сразу проявилась пневмония, которая сопровождалась ознобом и жаром. 

Касьян подчеркнула, что пневмония является первым признаком коронавируса до результатов тестов. Свое лечение певица назвала "адским". По словам Екатерины Касьян, лекарства негативно влияют на печень и почки.

Артистка призвала читателей не выходить на улицу без крайней необходимости и держаться от других людей на расстоянии 2-3 метров. 

Ранее "Утро" рассказало, что эпидемиолог заявил об усилении распространения коронавируса в России.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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