Заново получать уже оформленный документ не нужно

Ограничения из-за коронавируса в Москве продлятся еще месяц – до 31 мая. Однако переоформлять полученные ранее рабочие пропуска не потребуется, они будут действовать автоматически. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

Пропуск на время карантина нужно оформить до 12 мая, привязав к документам номера машин, транспортных или социальных карт. Разовый пропуск можно получить по тем же правилам, что и раньше, два раза в неделю, напомнил мэр в своем личном блоге.

С 12 мая власти Москвы начнут постепенно ослаблять карантинные меры – часть жителей столицы сможет вернуться к работе. Однако сам режим самоизоляции продлится до конца месяца. Кроме того, в общественных местах москвичи не смогут появляться без масок и перчаток.