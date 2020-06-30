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Елена Зеленская, недавно заразившаяся коронавирусом, идет на поправку. Об этом сообщает Телеграм-канал "Офiс Президента".
Уточняется, что первая леди Украины продолжает лечение в одной из столичных клиник. Процесс восстановления проходит не слишком быстро, поскольку COVID-19 вызвал у Зеленской развитие двусторонней пневмонии. Однако в настоящий момент Елена чувствует себя намного лучше.
Ранее "Утро.ру" писало, что первую леди Незалежной планируют лечить российскими препаратами. Для того, чтобы договориться о поставках, Киев направил в "агрессивную" Москву посланцев высшего уровня.
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