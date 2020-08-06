Свежая статистика по коронавирусу в России на 6 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 6 августа
Фото:Андрей Никеричев/АГН Москва
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От COVID-19 умерли еще 116 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в России. Так, за сутки в стране выявлено 5267 новых случаев заболевания. Всего инфекцией из Китая заразились 871894 человека. 

В Москве – лидере печального рейтинга – врачи нашли COVID-19 у 684 горожан. В Свердловской области диагноз подтвердился у 183 жителей. Следом идет Ханты-Мансийский АО, где 160 новых зараженных.

Скончались от коронавируса за сутки 116 пациентов. Всего эпидемия унесла жизни 14606 россиян.

При это за день выздоровели 7331 житель страны. В Москве врачи выписали 1254 человека, рассказала заммэра Анастасия Ракова, передает "Вечерняя Москва". За все время излечились 676357 человек. 

Источник в оперштабе ранее прокомментировал слухи о том, что в сентябре в Москве могут ввести новый карантин. По его словам, власти города не рассматривают такой вариант.

Полина ИВАНОВА

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