Мэр столицы опасается новых вспышек из-за окончания школьных каникул

Москва может столкнуться с осложнением эпидемиологической ситуации с коронавирусом этой осенью из-за начала учебного года и массового возвращения дачников. Такое мнение выразил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что пандемия еще не завершена. А окончание дачного сезона и начало учебного года может привести к локальным вспышкам инфекции на многочисленных мероприятиях и офисах, а также в школах.

При этом, отметил мэр, в сравнении с другими городами Москва обошлась меньшими потерями. Группы риска защищены, а экономические убытки не столь велики, как ожидалось. Большая часть жителей столицы смогли проявить сознательность, соблюдая самоизоляцию. А введенные ограничительные меры носили лишь рекомендательный характер, не ограничивая людей в праве на передвижение, о чем градоначальник написал в своем личном блоге.

Ранее Собянин заявлял о том, что коронавирус в Москве удастся победить максимум через шесть месяцев.