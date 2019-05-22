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Найдена неожиданная причина старческой деменции

Фото: www.globallookpress.com
Лишний вес и резкое похудение оказались равно опасны

Колебания веса в пожилом возрасте пагубно сказываются не только на физическом, но и на психическом состоянии.

К такому выводу пришли корейские ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в BMJ Journals. При этом специалисты подчеркивают, что значение имеет именно изменение индекса массы тела, а не набор веса или же похудение.

Эксперты проанализировали показатели физического состояния более 67 тысяч корейцев в возрасте от 60 до 79 лет. В исследовании учитывались данные о поле, возрасте, социальном и экономическом статусе, физической активности, вредных привычках, наличии деменции, а также сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

В результате выяснилось, что изменение массы тела более чем на 10% увеличивает риск развития старческой деменции на 20% по сравнению с теми испытуемыми, чем вес был стабильным. Риск развития нейродегенеративных проблем также увеличивали курение и высокий уровень сахара в крови. В свою очередь, физическая активность снижала риск развития деменции в пожилом возрасте. 

В исследовании не дается ответ на вопрос о том, как именно изменение индекса массы тела влияет на развитие старческого слабоумия. Вероятно, резкий набор и снижение веса связаны с привычками человека и влияют на здоровье головного мозга опосредованно, отмечает "ФедералПресс".

Валентина МАЙОРОВА
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