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Зуд в глазах указывает на страшную болезнь

Фото: www.globallookpress.com
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Необычный симптом может указывать на рак

Врачи смогли диагностировать опасно заболевание у пациентки, которая жаловалась на дискомфорт в глазах. Из-за зуда женщина обратилась в больницу, где у нее обнаружили опухоль головного мозга.

Пациентку также беспокоили головная боль, головокружение и слабость, но она была уверена – все дело в аллергии. Оказалось, что у нее поврежден зрительный нерв, после нашли и опухоль с жидкостью внутри, – пишет The Sun.

Специалисты предупредили, что симптомы опухоли мозга на ранней стадии выражены слабо. Сначала появляется слабость и головокружение, потом тошнота, рвота и судороги, – сообщает "ФедералПресс".

Дарья ПЕТРОВА
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