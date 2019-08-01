Зуд в глазах указывает на страшную болезнь

Нибиру
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Врачи смогли диагностировать опасно заболевание у пациентки, которая жаловалась на дискомфорт в глазах. Из-за зуда женщина обратилась в больницу, где у нее обнаружили опухоль головного мозга.
Пациентку также беспокоили головная боль, головокружение и слабость, но она была уверена – все дело в аллергии. Оказалось, что у нее поврежден зрительный нерв, после нашли и опухоль с жидкостью внутри, – пишет The Sun.
Специалисты предупредили, что симптомы опухоли мозга на ранней стадии выражены слабо. Сначала появляется слабость и головокружение, потом тошнота, рвота и судороги, – сообщает "ФедералПресс".
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