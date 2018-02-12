Названа причина смерти сына Соловьева

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Известный по фильму "Нежный возраст" Дмитрий Соловьев умер от панкреатита. Об этом сообщила актриса Ольга Сидорова, которая снималась в культовом фильме его отца, режиссера Сергея Соловьева.
По словам Сидоровой, заболевание поджелудочной железы у Соловьева могло появиться вследствие гриппа, передает "Пятый канал".
Актриса также рассказала, что в "Нежном возрасте" Дмитрий играл фактически самого себя, поэтому ему не нужно было постигать актерское ремесло на профессиональном уровне.
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