Поведение дочери президента США разозлило интернет-пользователей

Попытка Иванка Трамп выступить экспертом в области создания рабочих мест потерпела сокрушительную неудачу.

Пользователи Сети жестко раскритиковали в микроблоге Twitter фото Иванки, сделанное в штате Айова. На нем дочь президента США в лабораторном халате переливает какую-то жидкость из одной пробирки в другую.

Talking #WorkforceDevelopment and Infrastructure in Iowa today! @realDonaldTrump’s #Infrastructure initiative includes a robust plan to expand skills-focused learning to prepare the next generation of American workers for 21st century job opportunities. pic.twitter.com/10md8d5tnz — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 19 марта 2018 г.

Комментаторы не жалели яда для своих отзывов: "Женщина, которую всегда устраивал на работу папочка, стала экспертом в области занятости...", "Иванка, сестренка, ты что, рассматриваешь дизайн сумочки на молекулярном уровне?"

Не обошлось и без пресловутого вмешательства русских – самый ехидный комментатор поставил такую подпись к фото Иванки: "Кремлевская Барби смешивает новую порцию смертельного нервно-паралитического газа для Путина!" Более благоразумные интернет-пользователи тут же указали, что нельзя же во всем обвинять русских, но получили в ответ, что, безусловно, это они виноваты в том, что президентом стал Трамп.

В целом вердикт фолловеров был категоричен: приличные люди не принимают тебя всерьез, Иванка. Впрочем, вряд ли такая реакция остановит амбициозную президентскую дочь.