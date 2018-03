Попытка Иванка Трамп выступить экспертом в области создания рабочих мест потерпела сокрушительную неудачу.

Пользователи Сети жестко раскритиковали в микроблоге Twitter фото Иванки, сделанное в штате Айова. На нем дочь президента США в лабораторном халате переливает какую-то жидкость из одной пробирки в другую.

Talking #WorkforceDevelopment and Infrastructure in Iowa today! @realDonaldTrump’s #Infrastructure initiative includes a robust plan to expand skills-focused learning to prepare the next generation of American workers for 21st century job opportunities. pic.twitter.com/10md8d5tnz