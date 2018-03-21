Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Иванку Трамп назвали Кремлевской Барби

Фото: GLOBAL LOOK press/face to face
Поведение дочери президента США разозлило интернет-пользователей

Попытка Иванка Трамп выступить экспертом в области создания рабочих мест потерпела сокрушительную неудачу.

Пользователи Сети жестко раскритиковали в микроблоге Twitter фото Иванки, сделанное в штате Айова. На нем дочь президента США в лабораторном халате переливает какую-то жидкость из одной пробирки в другую.

По теме

Комментаторы не жалели яда для своих отзывов: "Женщина, которую всегда устраивал на работу папочка, стала экспертом в области занятости...", "Иванка, сестренка, ты что, рассматриваешь дизайн сумочки на молекулярном уровне?"

Не обошлось и без пресловутого вмешательства русских – самый ехидный комментатор поставил такую подпись к фото Иванки: "Кремлевская Барби смешивает новую порцию смертельного нервно-паралитического газа для Путина!" Более благоразумные интернет-пользователи тут же указали, что нельзя же во всем обвинять русских, но получили в ответ, что, безусловно, это они виноваты в том, что президентом стал Трамп.

В целом вердикт фолловеров был категоричен: приличные люди не принимают тебя всерьез, Иванка. Впрочем, вряд ли такая реакция остановит амбициозную президентскую дочь.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Маккейн вступился за россиян

Сенатор набросился на американского президента с жесткой критикой

Москва попалась на крючок Минска

Глава Белоруссии уверен, что РФ всегда будет идти к ним на помощь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей