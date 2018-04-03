Рак провоцируют клетки-бездельницы

Исследователи открыли новую роль ДНК

Развитию агрессивных форм раковых опухолей способствуют 98% ДНК генома человека. К таким печальным выводам пришли американские ученые.

Специалисты из медицинской школы в Сан-Диего (Калифорния) и Онкологического центра Мурса изучали деятельность так называемой "мусорной" ДНК. Cчиталось, что эта значительная часть генома не выполняет никаких важных функций, кроме той, что защищает рамки считывания от сдвигов. У этого участка есть и другое название – "некодирующаяся ДНК", поскольку там не зашифрованы аминокислотные последовательности белков, говорится в статье на сайте MedicalXpress.

Но оказалось, что не все так просто.

Проанализировав базу данных с информацией о 15 тыс. раковых опухолей пациентов, ученые обнаружили, что по меньшей мере 200 мутаций, которые приводят затем к онкологическим заболеваниям, возникают как раз в некодирующейся ДНК. Эти изменения влияли на гены, активация которых делает опухоль куда более агрессивной, отмечает FlashNord.

Сейчас ученые поставили перед собой цель выяснить, можно ли, обследовав некодирующуюся ДНК, предсказать вероятность возникновения опухолей у человека.