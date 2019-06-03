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Через аэропорт Шереметьево мужчина пытался провезти 33 алмаза. Однако во время досмотра его раскрыли. Ограненные природные камни и украшения, по версии следствия, он получил за границей.
Как сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов.
По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", дело передали в суд. Если вину задержанного докажут, он может попасть в тюрьму на несколько лет.
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