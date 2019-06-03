Задержанному грозит до 7 лет тюрьмы

Через аэропорт Шереметьево мужчина пытался провезти 33 алмаза. Однако во время досмотра его раскрыли. Ограненные природные камни и украшения, по версии следствия, он получил за границей.

Как сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело из-за контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов.

По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", дело передали в суд. Если вину задержанного докажут, он может попасть в тюрьму на несколько лет.