Инцидент вызвал широкий резонанс

Шведские СМИ сообщили о необычном инциденте в водах у берегов страны. По данным местной прессы, военные ВМС Швеции поднялись на борт грузового судна "Михаил Дудин", вышедшего из Санкт-Петербурга и направлявшегося в порт Дюнкерка.

Моряки на судне рассказали о неполадках в работе двигателя, из-за чего корабль оказался на якоре неподалеку от Карлскруны.

Издание уточняет, что сухогруз ходит под панамским флагом. Сначала он бесконтрольно дрейфовал на север, а затем остановился в точке, где и стоит до сих пор. Представители шведской армии отметили, что экипаж сам сообщил о технических проблемах.

Журналисты подчеркивают, что корабль является гражданским судном, находящимся в международных водах и не нарушающим никаких правил. Однако военные все же решили подняться на его борт, объяснив это напряженной международной обстановкой и необходимостью проверить ситуацию лично.

Такой шаг стал сигналом: шведские власти стараются держать под контролем все, что происходит в их акватории, особенно когда речь идет о судах, связанных с нашей страной. Атмосфера недоверия в регионе дает о себе знать, даже если формальных поводов для претензий нет.

