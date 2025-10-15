"Быдлячество": самарского губернатора жестко приструнили за выходку с чиновником

Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
За уволенного главу района вступились многие россияне

Поведение самарского губернатора Вячеслава Федорищева, который накануне с нецензурной лексикой уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова, является непозволительным для чиновника подобного статуса. В этом уверена общественница и журналист Анастасия Кашеварова.

В своем Telegram она подтвердила, что камень с табличкой, из-за которого и случилась вся ситуация, действительно перетащили в сторону рабочие после возведения памятного мемориала – его поставили еще в 2022 году. А про миниатюрный объект, вероятно, забыли.

По ее мнению, это нельзя расценивать как неуважение к героям ВОВ. Конечно, то, что камень просто так простоял три года и на него никто не обращал внимание – попустительство. Но материться из-за этого на камеру и толкать подчиненного было нельзя.

"Вежливость – это не только уважение к другим, это уважение к себе. А человек со статусом и должностью государственной должен понимать, что быдлячество также оскорбляет то, за что он вступился и неумело, хамски поставил на вид", – приструнила Федорищева журналист.

Она также напомнила, что губернатор не может уволить Жарова с должности, тот может покинуть пост по собственному желанию. Что впрочем чиновник собирается сделать после того, как выйдет из больницы – на фоне случившегося у него резко поднялось давление и его пришлось взять под контроль медикам. Мужчина в беседе с журналистами признавался, что тяжело пережил инцидент.

К слову, в Кремле тоже отреагировали на скандал с Федорищевым. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что глава региона может назначать и увольнять сотрудников по своему усмотрению, но давать оценку этической стороне публично он не готов.

Источник: Telegram

