За последние сутки от инфекции излечились 5754 россиянина

Из оперативного штаба пришли свежие дФанные о заболевших коронавирусом. Специалисты сообщили, что за последние сутки COVID-19 заразились 5762 человека в 83 регионах. За все время пандемии инфекция выявлена у 1085281 жителя страны в 85 регионах.

Печальное первенство по числу заболевших за сутки все так же держит Москва, где положительные результаты на коронавирус дали тесты 730 человек. На втором месте Санкт-Петербург – там заразились 211 горожан. Замыкает тройку лидеров Московская область – 177 новых случаев.

Согласно данным оперштаба, за последние сутки жертвами вируса стали 134 человека. Всего за время эпидемии скончались 19061 пациент.

Выздоровели за сутки жителей страны. Всего излечились 895868 человек.

Недавно стало известно о примерных сроках проведения массовой вакцинации от коронавируса. По прогнозам экспертов, на это понадобится почти год. Однако есть и противопоказания для прививки.

Также Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 становится сезонной инфекцией. В некоторых регионах нашей страны вирус обнаружен в воде и пище.