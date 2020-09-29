Россиянам советуют воздержаться от массовых мероприятий

Российский вице-премьер Татьяна Голикова считает, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась из-за недисциплинированности граждан. В первую очередь, рост заражений связан с игнорированием требования носить маски.

Также свою роль сыграло участие россиян в массовых мероприятиях. В ходе своего выступления на совещании российского лидера Владимира Путина с членами правительства Голикова отметила, что порядка 85% зараженных признались, что перед тем, как заболеть, не носили маски. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24"

По данным вице-премьера, на сегодняшний день свободный фонд койко-мест для инфицированных вирусом в РФ составляет 31%. При этом только за прошедшие сутки прирост новых больных подскочил в 1,7 раз. Хуже всего ситуация обстоит в столице.

Голикова подчеркнула, что, если жители России хотят избежать новых коронавирусных ограничений, им стоит строго следовать требованиям мер профилактики.

Вице-премьер также предложила делать врачам доплаты за фактическую работу с коронавирусными пациентами до 1 января. Идею поддержал президент РФ – мера будет продлена на октябрь.

Ранее "Утро.ру" делилось рекомендациями врача о том, как защититься от коронавируса и гриппа.

