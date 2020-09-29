Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
Российский вице-премьер Татьяна Голикова считает, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась из-за недисциплинированности граждан. В первую очередь, рост заражений связан с игнорированием требования носить маски.
Также свою роль сыграло участие россиян в массовых мероприятиях. В ходе своего выступления на совещании российского лидера Владимира Путина с членами правительства Голикова отметила, что порядка 85% зараженных признались, что перед тем, как заболеть, не носили маски. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24"
По данным вице-премьера, на сегодняшний день свободный фонд койко-мест для инфицированных вирусом в РФ составляет 31%. При этом только за прошедшие сутки прирост новых больных подскочил в 1,7 раз. Хуже всего ситуация обстоит в столице.
Голикова подчеркнула, что, если жители России хотят избежать новых коронавирусных ограничений, им стоит строго следовать требованиям мер профилактики.
Вице-премьер также предложила делать врачам доплаты за фактическую работу с коронавирусными пациентами до 1 января. Идею поддержал президент РФ – мера будет продлена на октябрь.
Ранее "Утро.ру" делилось рекомендациями врача о том, как защититься от коронавируса и гриппа.
Вторую волну домашней изоляции перенести будет сложнее
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин