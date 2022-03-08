Последние новости о заболеваемости COVID-19 в нашей стране

К 8 марта 2022 года число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 447 миллионов, за все время пандемии скончались 6 007 324 человека.

Коронавирус в России: последние новости





По данным на 08.03.2022, в РФ зарегистрировано 17 081 394 случая инфицирования коронавирусом. За последние сутки вирус подхватили еще 66 576 россиян. При этом побороть инфекцию смог 14 802 351 человек, накануне было выписано 111 756 пациентов после COVID-19. Однако 357 601 пациент с ковидом скончался. В том числе за последние сутки умерли 649 человек, зараженных вирусом.

Эпидемия COVID-19 началась в России в марте 2020 года. Чтобы ограничить распространение инфекции, президент Владимир Путин объявил нерабочими апрель и начало мая. Это не коснулось сотрудников продуктовых магазинов, аптек и предприятий, производящих товары первой необходимости. Также были приняты меры для поддержки населения.

С 12 мая в стране завершился период нерабочих дней. Однако в дальнейшем Владимир Путин поручил главам субъектов принимать самостоятельные решения по режиму самоизоляции, карантину и иным ограничениям.

В сентябре 2020 г. рост заболеваемости коронавирусом в РФ вновь усилился, в связи с чем в регионах опять вернули строгий масочный режим.

В декабре 2020 г. в стране началась массовая вакцинация. Благодаря этому зимний и весенний период России удалось пройти легче, чем Европе и другим регионам мира. В начале мая 2021 г. президент РФ объявил 10-дневный период нерабочих дней, чтобы сократить количество социальных контактов и предотвратить усиление эпидемии. Мера дала краткосрочный эффект.

В июне 2021 г. в РФ был зафиксирован резкий рост числа новых инфицирований. Распространение болезни вызвала индийская мутация COVID-19 – штамм "дельта", для которого характерно более быстрое развитие тяжелых патологий легких.

Специалисты объявили, что остановить эпидемию реально только в условиях сформированного коллективного иммунитета. Для этого 60-80% населения должны поставить вакцину. Первой обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан объявила Москва, затем ее примеру последовали и другие регионы.

Коронавирус в Москве

По данным на 08.03.2022, общее число выздоровевших в Москве составляет 2 511 907, за последние сутки заболели 2 956 человека, только накануне зафиксировано 64 летальных исходов.

Чтобы уменьшить число новых пациентов с коронавирусом, в марте 2020 г. власти города попросили всех работодателей организовать работу сотрудников на дому, если это возможно. Также был временно отменен бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и учащихся, закрыты все магазины, кроме продуктовых, парки, рестораны и другие общественные места.



Ужесточили весной и режим самоизоляции: всех жителей столицы обязали находиться на домашнем карантине. С 15 апреля на улицу стало можно выходить только со специальным пропуском, но это не касалось походов в магазины, аптеки, чтобы выбросить мусор и погулять с собакой.

Режим самоизоляции и цифровые пропуска в Москве отменили с 9 июня, масочный режим при этом сохранялся.

В конце сентября в Москве начался рост заболеваемости коронавирусом. Всех школьников отправили на двухнедельные каникулы. С 19 октября занятия возобновились, но для учеников 6-11 классов в дистанционном режиме. Решения о работе вузов разрешили принимать администрации учебного заведения.

В начале декабря в столице стартовала массовая кампания по вакцинации. Сначала на прививку могли записаться работники, много контактирующие с окружающими: водители, медики, продавцы. Затем ограничения были сняты. Пункты вакцинации открылись не только в городских поликлиниках, но и торговых центрах и общественных местах.

Несмотря на это, темпы вакцинации были медленными, что привело к третьей волне эпидемии. На этом фоне было объявлено о необходимости привиться определенным категориям граждан и разработана система QR-кодов. В начале июля в сутки стали делать уже более 100 тыс.прививок, уровень заболеваемости стабилизировался. Это позволило отменить ряд ограничений.

вакцина от коронавируса



В середине августа 2020 г. в России зарегистрировали и запустили в производство первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V". Вакцинирование было объявлено добровольным. Сначала прививку получили "группы риска" – правоохранители, водители, учителя и т.д.

В сентябре 2020 г. центр "Вектор" зарегистрировал вторую отечественную вакцину "ЭкоВакКорона". Затем был зарегистрирован и запущен в производство препарат "КовиВак", созданный в Центре имени Чумакова в Москве. Все эти вакцины двухфазные. Кроме того, получила одобрение вакцина "Спутник Лайт" – она вводится однократно, но срок эффективности у нее короче.

С 5 декабря 2020 г. в России началась массовая компания по вакцинации. Однако темпы были недостаточно высокими, несмотря на то, что вакциной были обеспечены все регионы.

В июне 2021 г. на фоне взрывного роста заболеваемости коронавирусом в Москве объявили об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, торговли, здравоохранения и ряда других. Аналогичные меры вскоре объявили в в других регионах РФ.

Сертификаты о вакцинации и QR-коды, свидетельствующие о наличии иммунитета к COVID-19, сейчас требуются при посещении ресторанов столицы и других регионов, некоторых массовых мероприятий и общественных мест. С 1 августа отдыхать в Сочи и на других курортах Краснодарского края смогут только те, кто привились, или готовы поставить прививку в течение трех дней после заезда в отель.

Эффективность и безопасность российского препарата от коронавируса подтверждают и исследования, проведенные за рубежом.