В Театре им. Пушкина покажут спектакль ко Дню космонавтики с Исаковой в главной роли

Приобрести билет на предпраздничный показ можно только в сервисе «Мосбилет»

На сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина 9 апреля покажут спектакль "Космос" по пьесе Алексея Житковского. В главной роли – Виктория Исакова. Особенность предпраздничного показа в том, что, помимо спектакля, зрители смогут увидеть создателя постановки Игоря Теплова и пообщаться с ним. Билеты на данное мероприятие доступны только в сервисе "Мосбилет".

Спектакль о любви, надежде и о том, как неожиданные события могут изменить привычную жизнь, был удостоен премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучший спектакль" сезона 2023/2024 года. По словам исполнительницы роли Татьяны Виктории Исаковой, зрителям обеспечен весь спектр эмоций – "от гомерического смеха до слез, от сострадания до восхищения".

Билеты на сервисе "Мосбилет" продаются без наценок и комиссий. При авторизации через mos.ru покупателям не нужно вводить персональные данные – информация сама "подтянется" из личного кабинета. А затем при посещении культурного мероприятия не потребуется удостоверение личности – достаточно предъявить на входе куар-код электронного билета.