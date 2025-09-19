Российская атомная отрасль подтвердила ESG-рейтинг на уровне АА+

При составлении рейтинга учитываются показатели в области экологии, социальной ответственности и управления

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) высоко оценило деятельность госкорпорации "Росатом" в сфере экологии, социальной ответственности и управления. По совокупности показателей в 2025 году ее рейтинг остался на уровне ESG-2 (АА+). Более того, эксперты присвоили госкорпорации прогноз "Стабильный", что означает большую вероятность сохранение данного ESG-рейтинга в ближайшие год-полтора как минимум.

При составлении данного рейтинга эксперты учитывали показатели шести ключевых дивизионов "Росатома": Горнорудного, Электроэнергетического, Топливного, Инжинирингового, Машиностроительного, а также дивизиона "Сбыт и трейдинг". Именно они дают в общей сложности свыше 70% консолидированной выручки государственной корпорации.

По словам директора Департамента устойчивого развития "Росатома" Полины Лион, присужденный экспертами рейтинг является подтверждением "зеленой" направленности деятельности холдинга, что является одним из стратегических приоритетов "Росатома".

"На протяжении четырех лет сотрудничества с рейтинговым агентством АКРА мы видим, как повышаются и усложняются "зеленые" требования. Поэтому подтверждение ESG-рейтинга на уровне ESG-2 (АА+) – это знак, что наши усилия по укреплению устойчивости госкорпорации и ключевых бизнесов результативны и отвечают внешним запросам на соответствие высоким стандартам в области устойчивого развития",

– прокомментировала Полина Лион.

Направлениями для укрепления ESG-профиля "Росатома" в дальнейшем являются развитие практик по сохранению биоразнообразия, формирование программ по повышению эффективности использования воды, более широкое внедрение системы управления цепочкой поставок и разработка кодекса поставщика в отдельных дивизионах.

Детально ознакомиться с результатами ESG-оценки госкорпорации "Росатом" можно на сайте АКРА.