Москва сэкономила на госзакупках более 28 млрд рублей в 2025 году

Фото: АГН Москва/ Кузьмичёнок Василий
Снизить расходы помогла экспертная оценка цен

Почти 28,5 млрд рублей сэкономила Москва за первые девять месяцев текущего года благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(д)), которые заключаются в системе госзакупок в интересах городских заказчиков.

Как рассказала руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева, с января по сентябрь 2025 года эксперты выдали свыше 1,8 тысячи заключений.

"Заявленная сумма закупок составила 1,18 триллиона рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 28,49 миллиарда рублей бюджетных средств", – сообщила Багреева.

Экспертизу НМЦК(д) проводят для контрактов на сумму более 30 млн рублей, если закупка проходит в рамках закона № 44-ФЗ, а также для договоров на сумму от 50 млн рублей по закону № 223-ФЗ. Всего с 2015 года было выдано свыше 47 тысяч экспертных заключений по госзакупкам.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
