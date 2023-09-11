Россиянин попался в аэропорту на крупной партии контрабанды золота

Мужчину скрутили на месте

Сотрудники аэропорта Якутска задержали россиянина, который пытался нелегально провезти крупную партию золота. Хитроумный мужчина спрятал драгоценный металл в ручке своего чемодана, но не смог провернуть аферу и попался еще на входе в воздушную гавань во время прохождения металлоискателей.

Сумма незадекларированного товара составила около трех миллионов рублей. В багаже у 45-летнего Марата было 474 грамма золота. Драгоценный металл был ловко расфасован и упакован в 12 свертков, которые и уместились в выдвижной ручке.

Известно, что задержанный трудился на заводе по добыче драгметаллов, и золото, которое он пытался вывезти из Якутска в Новосибирск, попросту украл на работе.

Какая судьба ждет задержанного россиянина, пока не известно. Но на предприятии по добыче металлов он, скорее всего, уже не работает.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что россиянин получил срок после того, как хотел вывезти за границу военную технику. Мужчина хотел нелегально купить радиостанции и вывезти их за пределы страны. В июне того же года после передачи 1,8 миллиона рублей и покупки радиостанций его задержали спецслужбы.