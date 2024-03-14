Эксперт рассказал, как получить прибыль с кредита

Как можно получить прибыль от кредита: советы эксперта
Фото: freepik.com/
Взятые по выгодным ставкам займы могут стать источником дохода

В последнее время брать кредиты стало менее выгодно как компаниям, так и физлицам. Но при толковом подходе из них можно извлечь прибыль. Финансист Лазарь Бадалов рассказал, что сегодня в более выгодном положении оказываются те, кто взял кредит до того, как ставки на них повысились.

В период, когда проценты еще не взлетели в космос, немало продавцов скооперировались с банками и давали скидку, если купить что-то с отсроченной оплатой. Ушлые покупатели приобретали то, что им нужно, с солидным дисконтом, а потом просто сразу погашали долги, не "попадая" на проценты.

Сегодня взявшие деньги до повышения на них процентных ставок могут не возвращать долг сразу же, а поместить свободные деньги под солидный процент, который на сегодня оказывается выше ставки по тому же кредиту.

Немало выгоды можно извлечь и из карт, имеющих длительный льготный период. Так, многие банки предлагают кредитки, на которые можно вернуть одолженную сумму в том же размере, если уложиться в льготный срок, который бывает от ста до 180 дней, если не больше.

В общем, иногда имеет смысл не торопиться с погашением задолженности по кредитке, если есть возможность поместить деньги под депозит и немного заработать на них. А потом уже вернуть долг и остаться в прибыли, а не наоборот, доплатив солидные проценты.

Ранее мы писали, что россиян предупредили о снижении ставок по вкладам.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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