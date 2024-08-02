Москва заняла пьедестал международных олимпиад по экономике и лингвистике

Москва заняла пьедестал международных олимпиад по экономике и лингвистике
Фото: VK Московское образование
Столичные школьники завоевали 9 медалей

Ученики московских школ стали победителями международной олимпиады по экономике и призерами международной олимпиады по лингвистике. Об этом сообщили в Департаменте образования столицы.

"Золото" в состязании по экономике завоевали Анна Малакшанидзе из школы №1018, Дарья Голубева из лицея "Вторая школа" и Антон Бортников из школы "Летово". Андрей Ленглер из школы №57 стал серебряным призером в данной дисциплине, а Вардан Погосян из этой же школы получил "бронзу".

В соревновании по лингвистике ученицы школы №179 Екатерина Чуркина и Элеонора Степанова заняли второе место и третье места соответственно. Серебряную и бронзовую медали также завоевали воспитанники школы Центра педагогического мастерства Надежда Ефремова и Михаил Никитин.

"В столице активно развивается олимпиадное образование, эффективно работает система развития талантов. С учениками занимаются тренеры Центра педагогического мастерства, преподаватели ведущих вузов и представители научного сообщества",

– отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, поздравляя ребят. Она пожелала им новых открытий и успеха на будущих соревнованиях.

На странице ВК "Московское образование" сообщается, что Олимпиадах по экономике и лингвистике принимали участие школьники из более чем 30 стран.

Источник: ВК Московское образование ✓ Надежный источник
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