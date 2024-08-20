Активистки «Женского движения ЕР» привезли помощь семьям из Курска

В ПВР в Подмосковье разместились около 160 человек

Активисты столичного "Женского движения Единой России" вместе с музыкантом и певцом Родионом Газмановым доставили гуманитарную помощь для жителей из Курской области, которые временно разместились в Подмосковье. Также с единороссами приехала группа детских и взрослых психологов.

В подмосковном Ступине временно размещено около 160 человек, из них 113 детей. "Женское движение" привезло для них все самое необходимое: канцелярские товары и наборы для творчества к 1 сентября, памперсы, предметы гигиены и первой необходимости, бытовую химию, постельное белье.

Волонтеры также доставили книги и гуманитарную помощь, которую помогли собрать жители Западного округа Москвы. Их передал от москвичей участник команды мэра Москвы Родион Газманов.

"Несмотря на то, что здесь, в ПВР, находятся люди, которые, пусть временно, но лишились домов, они сохраняют оптимизм и надежду, во многом благодаря всем тем, кто их поддерживает в этот сложный период. Мы сегодня провели концерт и организовали для них небольшой, но все-таки праздник. И будем продолжать встречаться, приезжать, потому что пока мы вместе, пока мы держимся друг за друга, – нас не победить. Победа будет за нами!"

– подчеркнул Газманов.

Вместе с единороссами в подмосковный ПВР приехала группа из 20 психологов, чтобы поддержать курян, многим из которых сейчас такая помощь крайне важна.

Проект "Женского движения Единой России" Москвы по оказанию психологической поддержки был создан в начале года по многочисленным просьбам представителей волонтерского сообщества, военных и мирных жителей приграничных регионов, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Оказание помощи и поддержка мирных жителей новых и приграничных регионов – одно из важнейших направлений народной программы "Единой России".