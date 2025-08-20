Москвичам предложили высказать мнение о судьбе СЭВ

Фото: mos.ru
Варианты новых проектов представлены на платформе "Активный гражданин"

Знаменитый дом-книжка, в котором располагался Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), долгое время был главным архитектурным акцентом Нового Арбата. Когда-то здание восхищало, в том числе необычностью облика, но сегодня постройка второй половины 1960-х годов требует обновления как из-за плохого технического состояния, так и устаревшего функционала. Что должно быть на данном месте после реконструкции, предлагается решить москвичам.

Профессиональная команда архитекторов-урбанистов разработала несколько вариантов, которые предусматривают как сохранение дома-книжки в привычном виде, так и его переосмысление. Важно, что все представленные проекты подразумевают создание нового общественного кластера с опорой на исторические традиции, применением современных решений в градостроительстве и с учетом планов развития прилегающей территории. 

"Москвичи не представляют уже себе иного завершения Нового Арбата, кроме как трилистником бывшего здания СЭВ. В свое время его архитектурная концепция была созвучна ансамблю "книжек" Нового Арбата. Но здание требует реконструкции и расширения функционала. Поэтому важно, чтобы жители столицы проголосовали за вариант реконструкции",

– прокомментировал председатель комитета по строительству МГО "Опоры России" Олег Филиппов.

Прочитать описание и выбрать понравившуюся концепцию можно на платформе "Активный гражданин". Так, авторы одного из проектов предлагают дополнить до-книжку современным зданием в виде свитка. Второй проект предполагает возведение на месте СЭВ небоскребов, которые внешне также будут напоминать раскрытую книгу. В рамках третьей концепции старое здание обретет вторую жизнь, но рядом появится еще один дом-книжка – еще выше, монументальнее, технологичнее.

Голосование подготовлено проектом "Активный гражданин".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
