Ликвидация скоплений опасных промышленных отходов на Байкале завершится в 2027 году

Фото: пресс-служба
Реализация проекта не только повысит качество жизни в регионе, но и даст импульс социально-экономическому развитию Байкальского муниципального образования

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Иркутскую область провел заседание по вопросам ликвидации ущерба, нанесенного окружающей среде на территории бывшего предприятия "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат" (БЦБК).

На заседании вице-премьер напомнил, что за более чем полвека работы комбината на полигонах скопилось более 6 млн кубических метров отходов производства, которые оказывали серьезную негативную нагрузку на экосистему Байкальской природной территории. С 2020 года по поручению президента Российской Федерации ликвидацией накопленного вреда окружающей среде на территории объекта занимаются Министерство природных ресурсов и экологии РФ и ФГУП "ФЭО".

"На реализацию мероприятий по ликвидации накопленного вреда правительство России уже выделило больше 11 млрд рублей, а всего запланировано направить свыше 15 миллиардов. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", – сообщил Дмитрий Патрушев.

На сегодняшний день уже завершено строительство всех основных и вспомогательных объектов технологической инфраструктуры, необходимой для откачки и очистки щелокосодержащих стоков цеха очистных сооружений, накопленных жидких отходов и загрязненных надшламовых вод полигона "Бабхинский". Уникальное оборудование установлено на местах, сейчас ведется его технологическая обвязка и подготовка к вводу в эксплуатацию. Завершение пусконаладочных работ и пробный запуск оборудования намечены на 2025 год.

Работы по устранению экологических рисков на Байкале предстоит еще много, но, по оценке специалистов, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что своевременные и решительные действия позволили предотвратить экологическую катастрофу и заложить основу для долгосрочного решения проблемы отходов БЦБК. Планируется, что в 2026 году начнется откачка и последующая очистка щелокосодержащих стоков и надшламовых вод до до соответствия показателей природоохранным нормативам Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Окончательное завершение всего комплекса работ планируется в 2027 году.

