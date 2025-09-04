Руководители Москвы и Курской области подписали соглашение о сотрудничестве

Руководители Москвы и Курской области подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: mos.ru/ Максим Мишин, пресс-служба правительства Москвы
Связь регионов в ближайшие пять лет станет еще прочнее

Москва и Курская область будут развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Соответствующее соглашение подписали в среду, 3 сентября, мэр столицы РФ Сергей Собянин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Действие документа рассчитано на пять лет.

В ходе церемонии Александр Хинштейн поблагодарил столицу и ее жителей за всеобъемлющий характер помощи, уже оказанной области со стороны Москвы, и выразил уверенность, что подписанное соглашение станет важным шагом для углубления сотрудничества двух регионов.

"Друзья познаются в беде. Москвичи очень трепетно откликнулись на трагедию, произошедшую в Курской области, и оказали ее жителям всемерную поддержку. Помощь со стороны горожан и правительства Москвы продолжается и в настоящее время", – подчеркнул Сергей Собянин.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Москвы и Курской областью от 3 сентября 2025 года развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 2015 году. Так, в течение 2022–2025 г.г. между данными субъектами РФ заключено более 2,6 тыс. контрактов на общую сумму 1,8 млрд рублей. За последние полтора года почти 1,3 тысячи жителей Курской области прошли лечение в московских городских больницах. Кроме того, аграрии Курской области являются постоянными участниками столичных ярмарок выходного дня.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
