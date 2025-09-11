Стратегии развития умных мегаполисов обсудят на форуме "Облачные города"

В мероприятии примут участие эксперты стран БРИКС

Российская столица является одним из признанных лидеров умных городов среди мегаполисов мира. В частности, Москва опережает крупнейшие города БРИСК по уровню технологического и пространственного развития. Своим опытом она готова поделиться с партнерами. В частности, в рамках форума "Облачные города", который пройдет 17-18 сентября 2025 г., столичный Департамент информационных технологий организует две тематические сессии.

Сессия "Умный город 2050. Сценарии будущего" состоится 17 сентября в 14:30 в МКЗ "Зарядье". К участию в дискуссии приглашены руководители умных городов, футурологи, эксперты. Спикеры поделятся своими прогнозами на ближайшие два десятилетия, обсудят наметившиеся тенденции и возможные сценарии развития современных городов, поговорят о вызовах, с которыми мегаполисы сталкиваются уже сегодня, и, конечно, оценят роль искусственного интеллекта в этих процессах.

Вторая сессия "Мудрый город. WISE-стандарт технологий" начнется 17 сентября в 16:15. В центре внимания будет концепция WISE (Welcoming, Intelligent, Sustainable, Efficient) City как новый этап в развитии умных городов по всему миру.

Форуме "Облачные города" пройдет в Москве 17 и 18 сентября. Ожидается участие более 320 представителей органов власти, руководителей бизнеса, научно-технического сообщества и лидеров мнений из более чем 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки.