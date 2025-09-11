День города в Москве: праздничные мероприятия пройдут во всех районах столицы

Концерты, фестивали, спортивные состязания, мастер-классы позволят увлекательно провести выходные 13 и 14 сентября

Москве 878 лет. К этому событию в городе подготовили многочисленные разнообразные мероприятия на любой вкус, возраст и интересы. Провести время весело и с пользой можно будет в любом районе столицы.

В субботу, 13 сентября, юных москвичей и их родителей ждут в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах на семейный праздник "Москва Детская". В программе ‒ выступления творческих коллективов, мастер-классы, спортивные состязания и танцевальные конкурсы. Желающие смогут узнать о программах допобразования в Москве и записать ребенка в кружок или секцию.

В Олимпийском комплексе "Лужники" на Центральной площади у входного павильона "1А" с 11:00 до 17:30 состоится праздничная программа с участие столичных спасателей и пожарных. Они продемонстрируют действия при спасении пострадавших в ДТП, на воде и при пожаре, помогут желающим освоить азы скалолазания и оказания первой помощи.

Вечером на Поклонной горе состоится большой праздничный концерт "С днем рождения, Москва!". Любимые песни для москвичей исполнят Лариса Долина, Филипп Киркоров, Денис Майданов, Жасмин, Зара, Сергей Войтенко, Александр Добронравов, Таисия Повалий и многие другие.

В воскресенье, 14 сентября, в Большом амфитеатре Зарядья пройдет Всероссийский фестиваль "Детский Движ". С 13:00 по 21:00 юные участники продемонстрируют свои таланты в вокале, танцах, театре, моде, спорте и других жанрах. Фестиваль завершится большим гала-концертом.

Специальную праздничную программу ко Дню города подготовили в Северном и Южном речных вокзалах, в парке "Музеон", на фестивальных площадках "Московских сезонов", на ВДНХ, исторических усадьбах, музеях, парках и других городских площадках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столица отметит 878-летие.