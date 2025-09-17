В Москве выбрали 100 молодых амбассадоров столицы

В Москве выбрали 100 молодых амбассадоров столицы
Фото: mos.ru/ пресс-служба форума «Территория будущего. Москва 2030»
Участники смотра «Новые лица Москвы» предлагали свои идеи, как сделать город лучшим мегаполисом мира

У Москвы появились молодые амбассадоры, которые смогут определять развитие столицы в ближайшие годы, чтобы она стала лучшим мегаполисом в мире. Победителей смотра "Новые лица Москвы" назвали на форуме "Территория будущего. Москва 2030". Ими стали сто молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, которые представили наиболее креативные и мотивированные идеи.

По словам организаторов, целью спецпроекта "Новые лица Москвы" было формирование объединения активных, думающих молодых людей, способных стать голосом поколения. Желающие попробовать свои силы могли отправить заявку, рассказав, какие новые решения, по их мнению, пойдут на пользу городу. Экспертный совет выделил из них сто самых лучших, наиболее отвечающих задачам конкурса.

Ознакомиться с идеями победителей можно на сайтах форума "Территория будущего. Москва 2030" и на SRSLY 5. В целом, большинство участников смотра считают, что Москва будущего – это город, где гармонично сосуществует природа и инновации, а люди могут реализовать свое призвание. При этом многие молодые лица Москвы уже сейчас уделяют много времени благополучию столицы и ее жителей: занимаются волонтерством, помогают старшему поколению, работают над улучшением экологии.

Источник: mos.ru
