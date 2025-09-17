Наряд Мелании Трамп во время визита в Лондон смутил публику

Наряд Мелании Трамп во время визита в Лондон смутил публику
Мелания Трамп. Кадр: соцсети
Внешний вид знаменитости активно обсуждают в Сети

Супруга американского лидера Дональда Трампа, 55-летняя Мелания Трамп, прибыла в Великобританию с официальным визитом, и ее образ сразу же стал темой для обсуждений.

Первая леди Штатов появилась перед папарацци в высоких черных сапогах Dior и бежевом пальто Burberry, внутренняя часть которого была выполнена в фирменной клетке бренда.

Публика встретила ее наряд неоднозначно. Часть читателей портала назвали первую леди статной и красивой женщиной, однако подчеркнули, что верхний элемент гардероба выглядел неудачно.

Некоторые комментаторы, намекая на несуразный внешний вид, удивлялись, почему знаменитость не пользуется услугами лучших дизайнеров. Другие опять же критиковали выбор пальто, называя его слишком длинным и неудобным.

Звучали и более жесткие замечания: пальто сочли редким модным провалом и даже сравнили его подкладку с цирковым шатром.

 "Ужасное пальто", "Пальто слишком длинное и выглядит не очень удобным", – пишут недовольные.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

К слову, ранее публика с большим ажиотажем обсуждала смелую фотографию дочки Дональда трампа.

Источник: Page Six ✓ Надежный источник
